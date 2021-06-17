Для бабушки это станет уроком

На Киевщине мошенницы разжились крупной суммой на обманутой пенсионерке

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

К правоохранителям обратилась 70-летняя женщина и сообщила, что ее обманули.

"К пенсионерке пришла группа неизвестных женщин, которые представились служителями монастыря. Злоумышленницы заверили бабушку, что ей «поделано», а потому предложили за денежное вознаграждение помочь", - говорится в сообщении.

Обманутая старушка, спасаясь от "порчи", отдала мошенницам 5000 евро и 1000 долларов.

"Монахиню" правоохранителям задержать удалось. Оказывается, она уже были не только задержаны, но и отбывали срок за похожие преступления.

Теперь горе-ворожеи грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что жителей Киевской области предупреждают о новой схеме мошенничества в интернете. Люди уже стали жертвами интернет-мошенников, которые предлагают трудоустройство и требуют за это определенную сумму денег.

Мошенники создают в сети фейковые аккаунты, замаскированные под официальные страницы обществ, организаций, которые предлагают трудоустройство.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".