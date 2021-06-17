Ну как же так...

В Кривом Роге девочка попыталась покончить с собой из-за ссоры с парнем

По предварительной информации, 15-летняя школьница наглоталась таблеток в гостях у подруги, сообщает "Первый городской".

Причиной такого поступка стали слова ее парня, что "она никому не нужна".

Расстроившись, девочка полезла к аптечке и приняла девять пластин разных лекарств. Девочку госпитализировали в местную больницу.

К счастью, сейчас она находится в сознании и опасность ее жизни миновала.

Ранее мы рассказывали, что в Кривом Роге школьница пыталась покончить жизнь самоубийством.

14-летняя местная жительница также наглоталась таблеток из-за ссоры с парнем. Ребенка в больнице госпитализировали с судорогами.

А вот в Бериславском районе Херсоноской области 8-классница местного интерната стала жертвой буллинга со стороны сверстников и также решилась на отчаянный шаг.

Она наглоталась таблеток, ведь больше не могла терпеть издевательств.

Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.

Как сообщала Politeka, умерла знаменитая российская актриса: «фильмы и сериалы с ней смотрели все».

Также Politeka писала, что телезвезда разбилась в жутком ДТП: ее последние слова поражают, предчувствовала смерть.