В Кривом Роге девочка попыталась покончить с собой из-за ссоры с парнем
По предварительной информации, 15-летняя школьница наглоталась таблеток в гостях у подруги, сообщает "Первый городской".
Причиной такого поступка стали слова ее парня, что "она никому не нужна".
Расстроившись, девочка полезла к аптечке и приняла девять пластин разных лекарств. Девочку госпитализировали в местную больницу.
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К счастью, сейчас она находится в сознании и опасность ее жизни миновала.
Ранее мы рассказывали, что в Кривом Роге школьница пыталась покончить жизнь самоубийством.
14-летняя местная жительница также наглоталась таблеток из-за ссоры с парнем. Ребенка в больнице госпитализировали с судорогами.
А вот в Бериславском районе Херсоноской области 8-классница местного интерната стала жертвой буллинга со стороны сверстников и также решилась на отчаянный шаг.
Она наглоталась таблеток, ведь больше не могла терпеть издевательств.
Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.
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