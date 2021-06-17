Парень просто шел по улице, сильного ветра не было

В Каменец-Подольский Хмельницкой области на 18-летнего парня посреди улицы упало дерево.

Об этом сообщили в Каменец-Подольском районном управлении полиции.

По данным правоохранителей, подросток 16 июня в 17:00 вышел погулять и шел по улице Огиенко, где на него внезапно упало дерево. Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшего с травмами госпитализировали в районную больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Схожая ситуация произошла в Святошинском районе Киева в четверг, 17 июня, на припаркованную машину упало дерево. Инцидент произошел во дворе дома, расположенного на улице Гната Юры, 7.

На опубликованном фото, можно увидеть, что в результате происшествия были повреждены крыша транспортного средства, а также были разбиты боковые стекла. Сам автомобиль находился прямо возле места падения части ствола.

Стоит отметить, что синоптики предупредили украинцев о непогоде 17 июня, прогнозируется гроза, град и шквальный ветер, который может сносить и вырывать деревья с корнями.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

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