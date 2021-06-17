В Украине вскоре полностью изменится климат

По свидетельствам ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов. В ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

Об этом сообщается на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что деградация земель и опустынивание приводят к серьезным проблемам — изменению климата, утрате биоразнообразия, нехватке воды, распространению бедности, голода и массовых миграций населения.

Распашка земель Украины является одной из самых высоких в мире и составляет чуть более 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов.

Кроме того, до 20 млн га сельхозугодий охвачены пылевыми бурями, еще 13 млн га подвергаются пагубному воздействию водной эрозии, а более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии.

Сейчас для борьбы с опустыниванием и деградацией земель утвержден Национальный план действий и создан Координационный совет.

Чтобы достичь нейтрального уровня деградации земель, будут воплощаться меры по стабилизации повышения содержания гумуса в почвах.

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