Из-за непогоды затопило пляжи в курортных городах Украины
Так, циклон, который сейчас бушует на юге Украины стал причиной того, что пляжи в курортной Кирилловке и Бердянске оказались затопленными.
Отдых украинцев оказался окончательно испорчен. Об этом пишет РИА "Мелитополь", а в сети отдыхающие уже публикуют кадры непогоды.
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Так, разразилась гроза с сильным дождем, а потом начал усиливаться ветер. Ветер гнал волны к берегу, море постепенно поглощает пляжи и уже заливает базы отдыха, расположенные на первой линии у моря. По словам очевидцев, воды уже по щиколотку и она продолжает прибывать.
В частности, сейчас в Кирилловке на Федотовой косе затоплены пляжи и подтоплены базы отдыха.
Некоторые сообщают, что как только выходишь из номера базы отдыха, то можешь начинать уже плыть. Украинские туристы поражены неожиданными погодными условиями. Также отмечают, что в прошлом году тоже такое происходило на курорте.
Стоит отметить, что также гроза, молнии и ливень накрыли Мариуполь сегодня ночью. Вследствие аварийных ситуаций во всех районах города произошли отключения электроэнергии, залило улицы, а ветер повалил деревья.
Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.