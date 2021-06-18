27-летняя супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая родила первенца, показала свою фигуру

Катерина привыкла постоянно показывать все кадры из своей жизни, рассказывать о своем самочувствии и делаться любыми фото на протяжении дня. Всего три дня назад девушка родила сына, однако уже активно показывает кадры, как восстанавливается и чем занимается.

Теперь Катерина рассказывает о своем дне с ребенком и о том, как справляется со статусом мамы. При этом девушка не боится рассказывать о сугубо личном и своем здоровье:

«У меня прибыло очень много молока. Оказывается, это те еще муки. Грудь каменная и болит. Как с этим справляться, если что, знаю».

Катерина не забыла показать и фигуру после родов. В белом домашнем халате девушка продемонстрировала себя с убывающим животом: «Очень непривычно без живота».

Отвечая на вопросы поклонников Репяхова также упомянула, на кого похож новорожденный сын. По ее словам, конечно же, на отца.

Репяхова родила ребенка 15 мая в 2.40 в одном из частных столичных роддомов. Мальчик появился с весом 3.4 кг и ростом 53см. Его назвали Михаилом. Супруга артиста активно делилась с фолловерами подробностями и показывала кадры из роддома.

Утром 16 мая радостная девушка записала короткое сторис. На котором улыбалась и сообщила, что до пяти часов утра почти не спала.

Но потом ее состояние резко ухудшилось. Катю положили под капельницу. Позже девушка рассказала, что у нее обострился цистит после родов (от этого заболевания она страдала несколько лет).

Сейчас Катя чувствует себя уже лучше. «Сегодня мне намного лучше. Я уже просто человек», - отметила она.

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