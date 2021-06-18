В Киеве педагог издевалась над ребенком с инвалидностью
Как передает Politeka.net, вопиющие кадры опубликовал нардеп Павел Сушко на своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в школе №58.
"Учитель не находит другой подход и общий язык с ребенком с расстройствами аутистического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию", - говорится в сообщении.
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По его словам, видео записала ассистент учителя, который не выдержал наблюдать за издевательствами над ребенком.
Видео можно посмотреть здесь.
Ранее мы сообщали, что в детском садике Запорожья воспитательница жестоко повела себя по отношению к ребенку.
Инцидент произошел еще несколько месяцев назад.
На опубликованных кадрах в сети видно, как растерянный ребенок стоит во дворе детсада, когда другие дети уже пошли в группу. Малыша, которого забыли, обнаружили, и воспитательница выбежала, схватила его за руку и буквально поволокла в направлении помещения.
Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.
Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.
Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.