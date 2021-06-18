В Киеве педагог издевалась над ребенком с инвалидностью

Как передает Politeka.net, вопиющие кадры опубликовал нардеп Павел Сушко на своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в школе №58.

"Учитель не находит другой подход и общий язык с ребенком с расстройствами аутистического спектра, кроме как через рукоприкладство и агрессию", - говорится в сообщении.



По его словам, видео записала ассистент учителя, который не выдержал наблюдать за издевательствами над ребенком.

Видео можно посмотреть здесь.

Ранее мы сообщали, что в детском садике Запорожья воспитательница жестоко повела себя по отношению к ребенку.

Инцидент произошел еще несколько месяцев назад.

На опубликованных кадрах в сети видно, как растерянный ребенок стоит во дворе детсада, когда другие дети уже пошли в группу. Малыша, которого забыли, обнаружили, и воспитательница выбежала, схватила его за руку и буквально поволокла в направлении помещения.

Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.

Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.