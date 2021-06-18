Украинцам придется платить не только за потребленный газ и содержание инфраструктуры, будет еще и третья платежка

Принят и уже подписан законопроект о том, что коммунальщики могут взымать с потребителей, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей, передает Обозреватель.

Так, третья платежка за газ будет появляться тогда, когда в этом возникнет необходимость, например, случится аварийная ситуация, которую нужно будет устранить. А это может произойти в любой момент, по словам руководителя Ассоциации профессиональных управителей недвижимости Андрея Никончука.

Что касается стоимости этой услуги, пока не ясно - "потолок" должен установить Кабмин.

"Могу предположить, что если жители многоквартирных домов за распределение платят в зависимости от объема газа, который они потребили за предыдущий год. Возможно, обслуживание сетей – это также будет формульная составляющая. Потому что, дом на дом не похож, сети на сети не похожи. Единственная цифра, к которой можно привязаться, это объем, которые проходит по этим сетям", - прокомментировал эксперт.

Также Никончук добавил, что потребители, если их не устроит качество услуги, имеют право выбрать другую компанию по обслуживанию внутридомовых газовых сетей.

Напомним, с января 2021 года украинцы получают по две платежки за газ. Одна квитанция - за фактически потребленный газ, другая - за его транспортировку. Стоимость этой доставки вычисляется для каждого потребителя отдельно.

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