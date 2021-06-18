В пассажирском поезде "Константиновка-Одесса" умерла пассажирка

Трагедия произошла вечером 17 июня под Павлоградом, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, женщине стало плохо, и она скончалась еще до приезда скорой помощи.

Умершей было около 70 лет.

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Стоит отметить, что в "Укрзализныци" пока не опубликовали ни подтверждения, ни опровержения этой информации.

Ранее мы сообщали, что в одном из вагонов поезда рейса "Рахов - Киев" скончался мужчина.

Известно, что пассажир упал с верхней полки, но после этого чувствовал себя хорошо. Только под утро он пожаловался на свое состояние.

Поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию - Фастов. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины.

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