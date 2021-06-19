Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась своей радостью

18 июля в семье Снежаны и Сергея праздник – их сыну исполняется два года. Как передает Politeka.net, супруга музыканта поздравила ребенка на своей странице в Инстаграм, а также поделилась откровениями.

«2 года назад к нам прилетел Елисей Сергеевич Бабкин👶 Он ждал 4 года! Периодически снился. Снился в разном возрасте и именно ТАКОЙ!💙 В моём крайнем сне, перед беременностью, состоялся у нас с ним коротенький диалог:

- Ты кто?

- Я Твой!

- Как тебя зовут?

- Елисей!», - поделилась Снежана.

По ее словам, дальше все произошло очень быстро.

«Всё. Ждать я больше не могла и он не мог. Получился сразу, с первого раза😉 По ощущениям - как пробка из шампанского - Бах и две полоски. Я сразу сказала - это мой Елисей! Многие говорили- кто?)) как зовут?)) откуда ты знаешь?)) Но я-то знаю😉», - отметила супруга музыканта.

Снежана называет ребенка «своим мудрым учителем».

«Всю беременность я медитировала. Рожала - медитировала. Кормила - медитировала. С Его приходом многое во мне изменилось. Я стала осознаннее, я расширилась (такие у меня ощущения). Благодарю тебя, мой Родной, что выбрал нас!!! Продолжай учить! Я буду впитывать!🙏 С Новым Годом, ЕС!!!» - написала жена Бабкина.

Отметим, у Снежаны также у нее есть дочка от Бабкина и сын от первого брака. У Сергея также есть сын от предыдущего брака.

Сергей и Снежана вместе 11 лет.

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