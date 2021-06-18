Известная певица Вера Брежнева показала необычное фото и представила новую песню

Как сообщает Politeka.net, известная певица Вера Брежнева, которая начинала карьеру в группе "ВИА Гра", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда порадовала своих фанатов необычным коллажем и похвасталась выпуском нового трека "Розовый дым".

На коллаже Веру можно увидеть в необычном образе, она просто поражает своим молодым видом, а ведь певице уже 39 лет. Перед камерой красотка появилась в пышном нежно-розовом наряде, но видно лишь его часть. Платье оголило изящные плечи артистки, подчеркивая декольте. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж, она загадочно смотрит в камеру.

В подписи к кадру Брежнева написала: "Во-первых, это красиво! Во-вторых, это тот случай, когда #Попкорн @applemusic начинается с трека #РозовыйДым, а значит утро началось идеально. Настроение – пятница. Слушаем, поем и танцуем и вместе. Ссылка на плей-лист в сторис". Пользователи тут же принялись обсуждать новую публикацию звезды: "Вы очень красивая", "Это лучшая песня этого лета", "Класс! В мире стало на одну прекрасную песню больше", "Красавица", "Спасибо за песню. Восхищаюсь тобой", "Нереальная", "Самая шикарная певица", "Вы потрясающе выглядите, молоденькая совсем", "Розовый точно в тренде будет!", "Нежное очарование".

Напомним, Брежнева впервые раскрыла секрет своей пышной шевелюры: "Добавили немного прядей на...".

Как сообщала Politeka, Брежнева призналась в плохой привычке, которой страдают многие: "Благодарю, что об этом пишите".

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