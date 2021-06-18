Ранее мы сообщали, что на Львовщине обнаружили семью, которая жила в ужасающих условиях.

К правоохранителям обратились местные жители, которые услышали плач детей и крики взрослых.

Прибыв на место, полицейские были поражены увиденным: антисанитария в доме, беспорядок и мухи везде (включая на еде). В доме было двое детей в возрасте 10 месяцев и 2 года, их 19-летняя мать и 24-летний папа с признаками опьянения и больная бабушка.