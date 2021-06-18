В Запорожской области маленький ребенок жил в неподобающих условиях
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Службы по делам детей Мелитопольского городского совета.
Специалисты службы по делам детей выехали по адресу после анонимного заявления.

"Выявлено ребенка 8 лет, который находился на территории города в сопровождении двух взрослых людей, с их слов родителей ребенка, которые уже около недели находились под открытым небом. Документов, которые бы подтвердили личность малолетнего ребенка нет по месту нахождения", - говорится в сообщении.

Ребенка немедленно доставили в лечебное учреждение для медицинского осмотра и необходимого лечения.
Ранее мы сообщали, что на Львовщине обнаружили семью, которая жила в ужасающих условиях.
К правоохранителям обратились местные жители, которые услышали плач детей и крики взрослых.
Прибыв на место, полицейские были поражены увиденным: антисанитария в доме, беспорядок и мухи везде (включая на еде). В доме было двое детей в возрасте 10 месяцев и 2 года, их 19-летняя мать и 24-летний папа с признаками опьянения и больная бабушка.

Популярные статьи сейчас

Ани Лорак после отъезда Мурата засветилась со своим любимцем: "Такой мальчик красивый"

Воды по грудь, а улицами плавают ларьки и мусорные баки: кадры лютой стихии в Крыму

"Мама умоляла остаться дома": тела юных украинцев нашли рядом друг с другом, детали трагедии

Останки 17 людей нашли под домом пенсионера, подробности и кадры с места: "Был мясником"

"Осталась жена и пятимесячный ребенок": под Киевом в ДТП оборвалась жизнь 24-летнего патрульного
Показать еще