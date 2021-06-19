Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару показала необычное черно-белое фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, участница "Лиги смеха" и "Женского квартала" Ирина Сопонару часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась необычным кадром из новой фотосессии, на котором показала лицо вблизи.

На новой черно-белой фотографии Ирина запечатлена видимо под открытым небом, стоя на ветру. Перед камерой красотка появилась в черной блузе на пуговицах, ее волосы собраны в небрежную прическу и чуть растрепаны, а на лице яркий макияж. Она приложила руки к вискам и отвержено смотрит куда-то вдаль, чуть приоткрыв рот, такой красоте можно только позавидовать.

В подписи к фотографии Сопонару написала на английском: "Останови момент". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото Ирины, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Красотка", "Ирина, обожаю вас", "Огонь", "Люблю", "Вау", "Какая вы красивая", "Приезжай в гости", "Ира, ты лучшая", "Ирина, помнишь меня? Мы с тобой несколько дней назад фотографировались классом. Ты ещё на съёмки опаздывала", "Какая красотка", "Классное фото", - пишут в комментариях.

Напомним, Подвыпившая блондинка из "Женского квартала" пошалила, приспустив бретельки платья: "Суперовая".

Как сообщала Politeka, Шальная блондинка из "Квартал 95" взволновала обнаженными плечиками: "Совершенство во всем".

Также Politeka писала, Заводная блондинка из "Женского квартала" похвасталась пластикой и сняла все на видео: "Вау, так чувственно".