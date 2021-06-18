На Херсонщине трагически оборвалась жизнь молодого парня

Трагедия произошла 4 июня в военной части - застреленным его нашли рано утром

Парень прослужил год, до конца срочной службы оставалось шесть месяцев.

Была проверена телефонная переписка парня, и была она депрессивного характера. За шесть дней до трагедии он написал сообщение: "Дело не в армии, дело во мне", сообщает "ТСН".

Произошедшее квалифицировали по статьям "Самоубийство" и "Неуставные взаимоотношения между коллегами".