На Херсонщине трагически оборвалась жизнь молодого парня
Трагедия произошла 4 июня в военной части - застреленным его нашли рано утром
Была проверена телефонная переписка парня, и была она депрессивного характера. За шесть дней до трагедии он написал сообщение: "Дело не в армии, дело во мне", сообщает "ТСН".
Произошедшее квалифицировали по статьям "Самоубийство" и "Неуставные взаимоотношения между коллегами".
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Проводятся соответствующие экспертизы по выяснению обстоятельств трагедии, а коллеги погибшего опрашиваются на полиграфе.
Ранее мы сообщали, что в Черкассах 14-летний школьник покончил с собой.
Повешенным мальчика нашли родители, когда вернулись домой с работы.