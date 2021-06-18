Известная певица Анастасия Приходько показала в соцсети фото себя беременной и вызвала бурную дискуссию

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и участница шоу "Маска" Анастасия Приходько недавно родила третьего ребенка. Причем беременность звезда тщательно скрывала, но все решила показать поклонникам в Instagram яркие фото из того времени, когда была беременна. В этот раз звезда снова выложила снимок, на котором позирует беременной, а в подписи к нему затронула важную социальную тему.

На снимке, который показала Настя, она позирует в простом черном платье, которое обтянуло ее беременную фигуру, подчеркивая декольте. Также этот наряд оголил ее многочисленные татуировки, и именно это вызвало дискуссию в сети. Оказалось, что под предыдущем подобным фото в этом же образе звезду раскритиковали за тату и заявили, что она недостойны быть матерью. Конечно же, такой комментарий сильно возмутил звезду, и она четко объяснила свою позицию в следующем посте, а также показала другие примеры материнства женщин с необычной внешностью.

"Я думала будет хуже. Листайте дальше и поймёте о чём я. После комментария этой особы, что моё тело «фу», или я «фу», не совсем понятно. Но, с очень четким посылом👉 что я ужас-мамочка. Я решила сделать эксперимент в сторис – предложить выбрать вам, кто на фото НЕ заслуживает быть мамой", - написала Приходько и показала снимки женщин с болезнями, обгорелым телом и пирсингами.

"Быть матерью – настоящее таинство и для любого ребёнка, его мама самая лучшая, самая красивая, самая родная и самая-самая потому, что она его МАМА!", - подытожила Анастасия.

Напомним, Приходько высказалась о своем "самом провальном" номере на Евровидении: "Чем не достижение?".

Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

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