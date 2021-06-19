Певица Светлана Лобода станцевала возле вертолета

Артистка часто записывает видео, в которых эффектно дефилирует в разных нарядах, сообщает Politeka.net. В этот раз Светлана в коротком белом топе и в джинсовом костюме продемонстрировала свои изгибы, выходя из вертолета. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Формы красотки едва ли удерживала тонкая ткань, а в результате длины топика оголилась тонкая талия и плоский живот.

Завершили образ Светланы различные аксессуары.

В таком виде звезда вышла из вертолета и станцевала.

"Уже сложно ориентируюсь в каком я городе...но продолжаю танцевать 😃🤩🤩 а ты танцуешь?

пятница же 😃", - написала певица.

Публикация собрала почти 600 тысяч просмотров и много комментариев.

"Смотрю 50 раз", "Турция 🇹🇷😂флаг на вертолёте 🤗", "Под Ваши песни, если только 😉💃", "Глядя на вас, тоже заряжаешься позитивом", "Самый крутой трек этого года!", "Мужчинку чуть не сбили 😂 разошлись ))", "Аж самой захотелось встать , потанцевать 💞💃🌈", "Вы Богиня 😍❤️ люблю вас ❤️🔥👏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👏👏👏", "Мы будем танцевать, если вы скажете дату выхода нового трека)))😏😂", "Вы очень прекрасная🥰", - написали пользователи сети.

Напомним, Светлана Лобода родилась 18 октября 1982 года в Киеве. С ранних лет будущая звезда занималась музыкой. Светлана участвовала в разных коллективах, но сольная карьера ее притягивала больше.

Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".

Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".

Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".