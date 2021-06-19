Певица Светлана Лобода станцевала возле вертолета
Артистка часто записывает видео, в которых эффектно дефилирует в разных нарядах, сообщает Politeka.net. В этот раз Светлана в коротком белом топе и в джинсовом костюме продемонстрировала свои изгибы, выходя из вертолета. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Формы красотки едва ли удерживала тонкая ткань, а в результате длины топика оголилась тонкая талия и плоский живот.
Завершили образ Светланы различные аксессуары.
В таком виде звезда вышла из вертолета и станцевала.
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"Уже сложно ориентируюсь в каком я городе...но продолжаю танцевать 😃🤩🤩 а ты танцуешь?
пятница же 😃", - написала певица.
Публикация собрала почти 600 тысяч просмотров и много комментариев.
"Смотрю 50 раз", "Турция 🇹🇷😂флаг на вертолёте 🤗", "Под Ваши песни, если только 😉💃", "Глядя на вас, тоже заряжаешься позитивом", "Самый крутой трек этого года!", "Мужчинку чуть не сбили 😂 разошлись ))", "Аж самой захотелось встать , потанцевать 💞💃🌈", "Вы Богиня 😍❤️ люблю вас ❤️🔥👏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👏👏👏", "Мы будем танцевать, если вы скажете дату выхода нового трека)))😏😂", "Вы очень прекрасная🥰", - написали пользователи сети.
Напомним, Светлана Лобода родилась 18 октября 1982 года в Киеве. С ранних лет будущая звезда занималась музыкой. Светлана участвовала в разных коллективах, но сольная карьера ее притягивала больше.
Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".
Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".
Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".