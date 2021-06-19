Самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в России
Трагедия произошла в Кемеровской области.
Самолет взлетел с аэродрома Танай, после чего завалился на левый борт. На борту было 17 человек.
По информации российских СМИ, уже извесно о четырех погибших, еще 8 получили различные травмы. человека погибли, еще восемь получили различные травмы.
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Ранее мы сообщали, что в Охотском море столкнулись российский сухогруз Амур и японское рыболовецкое судно.
В аварии погибли три человека, пятерых рыбаков удалось спасти.
После столкновения японское судно перевернулось и пять членов экипажа оказались в воде. Несмотря на то, что всех их удалось спасти, трое рыбаков в итоге скончались.
В российском Морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска подтвердили информацию о столкновении суден. По предварительным данным, российский сухогруз врезался в стоявшее судно из-за плохой видимости.
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