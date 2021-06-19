В Харькове возросло количество пострадавших из-за массово отравления

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте ГСЧС в ежедневной сводке.



Еще 16 июня люди начали обращаться к медикам с жалобами на плохое самочувствие. Заболевшие связывали свое состояние с употреблением готовых блюд в одном из местных ресторанов.



Так, по состоянию на утро, 19 июня, госпитализировано уже 67 человек, 14 из них - дети.

Также мы сообщали, что в Одесской области произошло массовое отравление людей.

В Болграде четыре человека отравились шаурмой и заразились сальмонелезом. Среди заболевших есть двое детей.

Все пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.

К слову, в Одесской области молния попала в электросчетчик: начался пожар, кадры

Также Politeka сообщала, как одессит вышел из дома на работу и исчез: жена и друзья Василия просят помочь.



