В Днепропетровской области нашли мертвой пропавшего подростка
Как передает Politeka.net, трагический подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Исчезла девочке еще 15 июня. К ее поискам подключили Нацгвардию и специализированных собак.
К сожалению, бездыханное тело ребенка нашли в промышленной зоне Никополя.
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Также мы сообщали, что в Черкассах 14-летний школьник покончил с собой.
Как рассказали в полиции, повешенным мальчика нашли родители, когда вернулись домой с работы.
Правоохранители будут устанавливать детали трагедии - на экспертизу уже изъяли гаджеты парня.
Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.
Как сообщала Politeka, умерла знаменитая российская актриса: «фильмы и сериалы с ней смотрели все».
Также Politeka писала, что телезвезда разбилась в жутком ДТП: ее последние слова поражают, предчувствовала смерть.