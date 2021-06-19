В Днепропетровской области нашли мертвой пропавшего подростка

Как передает Politeka.net, трагический подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Исчезла девочке еще 15 июня. К ее поискам подключили Нацгвардию и специализированных собак.

К сожалению, бездыханное тело ребенка нашли в промышленной зоне Никополя.

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Также мы сообщали, что в Черкассах 14-летний школьник покончил с собой.

Как рассказали в полиции, повешенным мальчика нашли родители, когда вернулись домой с работы.

Правоохранители будут устанавливать детали трагедии - на экспертизу уже изъяли гаджеты парня.

Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.

Как сообщала Politeka, умерла знаменитая российская актриса: «фильмы и сериалы с ней смотрели все».

Также Politeka писала, что телезвезда разбилась в жутком ДТП: ее последние слова поражают, предчувствовала смерть.