Страшный инцидент произошел на Ровенщине, помощь подоспела слишком поздно

18 июня по номеру "103" поступил звонок от обеспокоенных жителей села Сварины Сарненкого района о том, что травмировался местный житель, передает Politeka.net со ссылкой на Фейсбук-страничку Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

Медикам сообщили, что на мужчину упал конь. Было уже слишком поздно, по приезду на место происшествия врачи диагностировали биологическую смерть. У него осталось девять детей.

Также выяснились детали страшной трагедии. 43-летний мужчина, отец 9-х детей, пошел на пастбище, чтобы забрать лошадь домой. Возвращаясь, у реки он провалился в яму, сделанную бобрами. Конь упал сверху на него. Людям сначала пришлось доставать животное, а потом уже мужчину. Он был без признаков жизни.

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Так, вместе со своим 4-летним братом 10-летняя девочка попросилась у охранника в туалет, а потом он услышал крик.

Как оказалось, мальчик провалился в сантехнический проем, а сестра пыталась его спасли, но также попала в яму.

Известно, что дети из семьи ромов, приехавших сюда из Закарпатья. Во время допроса они рассказали, что приехали только 4 дня назад. Они работали на свалке рядом, где собирали вторсырье.

Органы защиты детей уже занимаются родителями, поскольку кроме пострадавших у них еще 6 детей.

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