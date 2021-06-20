Трагедия поразила многих украинцев, которые не могут поверить в случившееся

Украинский блогер, писатель и военный медик Святослав Волков, известный под псевдонимом "Горький Лук", умер от болезни.

О печальном событии написал в Facebook бывший народный депутат, его друг Борислав Береза. Предварительно известно, что причиной смерти стал отказ почек.

"Ты ушёл в лучший из миров, друже. Мне будет тебя сильно не хватать. Мы больше не сможем поехать в Днепр на Блогерфест, больше не будем дурковать и больше ты не порадуешь своими текстами поклонников. Чертовски больно", - написал Борислав Береза в сети.

Волков был киевлянином, с 2014 года вел сатирический блог на политическую тематику, где высмеивал так называемый "русский мир". В 2015 году вышла его первая книга. По образованию был филологом, преподавал в школе. После начала войны на Донбассе получил также опыт фронтового медика.

Пользователи сети не могут поверить в трагедию. Они выражают слова поддержки и сочувствия родным и близким Волкова: "Не верится. Очень жалко. Постоянно его читали. Уходят лучшие. Больно это осознать. Царство Небесное", "Слов нет...", "Как больно...", "Скольких людей спас. Нас защитил. Грустно".

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.

Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.

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