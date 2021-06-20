"Гулянка" неожиданно закончилась стрельбой и поножовщиной
Между гуляющими компаниями возник конфликт, который быстро перерос в серьезные разборки и драку со стрельбой и поножовщиной. Это произошло в Киеве на Подоле.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
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Свидетели рассказывают, что на Подоле отдыхало несколько компаний, между которыми внезапно случился сначала словесный конфликт. Затем послышались выстрелы, и в ход пошел нож.
В итоге один парень получил ножевое ранение. Окровавленный он побежал в ближайшее заведение и попросил помощи, где ему оказали первую медицинскую помощь.
"Кто-то начал стрелять, кто-то достал нож. В итоге одного парня подрезали и он побежал на улицу Сагайдачного в соседнее заведение, где ему вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.
На место оперативно прибыла полиция, однако участники конфликта убежали.
Также ранее сообщалось, что в городе Алешки на Херсонщине посреди улицы расстреляли компанию мужчин, которые отдыхали на скамейке и никого не трогали. Им от 30 до 65 лет. Происшествие случилось в ночь на 16 июня на углу улицы Крылова и Олимпийской.
Один из мужчин получил заряд дроби в бедро, истек кровью и скончался на месте. Еще двум также попали в ноги, они сейчас находятся в больнице.
Напомним, что стрельба прогремела в одесской школе, первые детали.
А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.