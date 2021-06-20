В большинстве областей Украины ожидается чрезвычайный уровень опасности

В частности 20 и 21 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Тем временем опасность грозит и Ивано-Франковской области - там ожидается поднятие воды в реках.

Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 19-21 июня в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности", - предупредили спасатели.

В случае возникновения пожаров спасатели призывают сразу сообщать по номеру "101".

В первые минуты возгорания большую роль играет использование первичных средств тушения до приезда пожарно-спасательных подразделений. Переносные огнетушители (порошковые, углекислотные, водопенные) нужно использовать в соответствии с инструкцией.

Также спасатели предупреждают, что на отдельных реках бассейна Днестра вода может подняться сегодня на 20 сантиметров - 1 метр. А при сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, а также наводнение.

Погода поспособствует этому. Так, по данным синоптиков, на выходных в центральных областях жара достигнет +32, но дожди еще будут на западе Украины.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове, во время тушения пожара спасатели нашли тело 88-летнего владельца дома.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся и погубил людей внутри.



