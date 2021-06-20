Исполнитель Макс Барских удивил поклонников ярким видео со своего концерта

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Макс Барских, который недавно показал видео со своего концерта в элитном ночном клубе, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз горячий красавчик и любимец девушек выложил на своей странице очаровательное видео со своего выступления в белорусском Минске, куда отправился накануне.

Как видно, ролик был снят в момент, когда Макс выступал на сцене под сопровождение фанатов с фонариками в руках. По словам артиста, это его любимый момент на концертах, когда люди достают телефоны, и он поет среди сотен мерцающих огоньков. Как видно, на сцену исполнитель вышел в черных кожаных штанах и с голым торсом, что выглядит весьма эффектно.

В подписи к публикации Барских написал: "Нет ничего, что может принести мне больший адреналин, большую радость... чем эти моменты! Спасибо, мои друзья, спасибо каждому сердцу из тысяч в этом океане любви". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое видео исполнителя, засыпая его комплиментами в комментариях. "Какой же ты космический, с космической музыкой", "Спасибо за невероятные эмоции", "Это было невероятно", "Это был космос", "Я в шоке", "Макс, ты – сплошное наслаждение", "Было супер", - пишут фанаты.

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