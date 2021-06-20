Как грустно, ей же только жить...

Ушла из жизни молодая украинская спортсменка, которая подавала большие надежды

В субботу, 19 июня, в ДТП погибла Екатерина Долган – 21 летняя рекордсменка Национального реестра рекордов Украины.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в своем Facebook.

"Еще два дня она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди была еще вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний. Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю - "Бегущая по Солнцу". Легкого бега тебе в вечность, девочка", - написала Ветрова.

Екатерина Долган была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призером многочисленных соревнований и Чемпионатов Украины.

9 сентября 2020 года девушка установила рекорд, преодолев максимальное расстояние на спортивной тренажере. В этот день Екатерина Долган пробежала за 5 часов 51 км без перерыва на отдых.

Украинцы в комментариях не могу тповерить в эту горестную весть. Они выражают слова сочувствия и соболезнования родным Екатерины: "Пусть Господь облегчит страдания родным", "Как грустно. Только жить... Но она бежит уже по другой дорожке", "Это очень большое горе, потеря ребенка. Сочувствую родным и близким", "Ну и как заставить себя поверить, что Катя больше никогда ничего не скажет...", "Она же была еще ребенком. Почему так случилось? Кто виноват? Примите искренние соболезнования!".

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