В курортной Кирилловке ЧП с катером, в котором находилимь 14 пассажиров

Спасательная операция продлилась несколько часов, передает "РИА Мелитополь".

Так, пассажирский катер «Ласточка» из-за технической неисправности и непогоды в акватории Утлюкского лимана не мог самостоятельно вернуться в пункт базирования.

Работники сектора полицейской деятельности на воде Запорожского районного управления полиции с сотрудниками ГСЧС обеспечили буксировку катера.

Пассажиров катера возвращено к местам отдыха.

К слову, в Одессе стена рухнула на газовую трубу

Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

Так, обрушение стены предприятия произошло утром на улице Атамана Чепиги.

На место ЧП прибыли спасатели, газовщики и сотрудники управляющей компании. Они перекрыли подачу газа.

«Сегодня из-за этой ситуации без газа остался дом №19. По словам газовиков, его поставки возобновятся сегодня или во вторник, подпорную стену должно восстановить частное предприятие», - говорится в сообщении.

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