Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова показала, как празднует свой день рождения

Даша Ульянова из Кривого Рога была одной из самых ярких участниц 10 сезона шоу "Холостяк" на канале СТБ. И хотя по завершению проекта отношения с Максом Михайлюком у нее не сложились, девушка завоевала любовь большой аудитории. Даша активно ведет Инстаграм, радуя поклонников новыми кадрами.

«С днём рождения меня», - коротко написала она в новом посте, сообщает Politeka.net

Даша Ульянова показала фото, на котором запечатлена, сидя в халатике на усыпанной лепестками красных роз постели. При этом на передний план попали стройные ноги гимнастки. В руках она держит огромный букет пионов.

Фолловеры активно поздравляют девушку с днем рождения.

«Дашуля, поздравляю с днюшкой! Будь любимая и счастливая», «Красотка, с твоим днём) будь здорова и счастлива. А все остальное не так важно...😍😍😍», «Какая красивая и счастливая», «С днём рождения! Пусть в твою жизнь приходит всё самое хорошее. Желаю крепкого здоровья, женского счастья и всего наилучшего», «Днём рождения, кукла ❤ Будь такой же открытой, доброй и шикарной девушкой, пример для многих, ты правда очень шикарная ❤ Благодарю тебя за хорошее настроение, будь счастлива», - пишут в комментариях.

Напомним, победительницу "Холостяка" подловили в объятиях Олега Кензова в ресторане в центре Киева: "Все было...".

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