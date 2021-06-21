Известная певица Таисия Повалий показала поклонникам яркое фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Таисия Повалий, которая оскандалилась своим побегом в Россию после революции в Украине, похоже, вернулась домой в Киев. В своем микроблоге в Instagram 56-летняя певица время от времени выкладывает свежие фото из украинской столицы. Так, в этот раз артистка поделилась ярким снимком с прогулки в цветущем саду, на котором появилась в удивительном образе с "новым" лицом.

Как видно, на новом фото Таисия запечатлена, стоя у пышного цветущего куста алых роз. На прогулку она вышла в интересном просторном платье с флористическим узором, которое визуально стройнит ее фигуру. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, а на ее лице кроме следов пластических вмешательств видно легкий макияж и милую улыбку.

В подписи к фотографии Повалий написала: "У нас сегодня +34!". Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Какая теплая фотография! Шикарные розы, роскошная Таисия", "Вы наша самая красивая роза! Пусть улыбка не сходит с вашего лица!", "Так приятно видеть тебя красивой, счастливой и наполненной жизнью", "Вы наша роскошная летняя куколка, отпад!", "Шикарная, главная роза", "Прекрасная!", "Таисия в шикарных розах!".

Напомним, 56-летняя артистка Таисия Повалий с нелепым макияжем отправилась за покупками в Киеве: "Нужно меньше есть, больше двигаться".

Как сообщала Politeka, 56-летняя певица Таисия Повалий с молодым продюсером заинтриговала поклонников новостью о новом этапе в жизни: "Обалдеть!".

Также Politeka писала, что 56-летняя артистка Таисия Повалий в прозрачном балахоне напугала очередным преображением: "Что с правым глазом?".