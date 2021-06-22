На Тернопольщине в один день погибла супружеская пара
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Трагедия произошла рано утром 19 июня - к правоохранителям обратилась сестра погибшего.
"В доме своего брата она обнаружила мертвым его 28-летнюю жену. На теле женщины имелись признаки насильственной смерти. Обследовав территорию, полицейские обнаружили на приусадебном участке мертвым 39-летнего мужа погибшей", - рассказали в полиции.
По предварительным данным, он подорвав себя взрывным устройством.
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Также стало известно, что перед произошедшем мужчина позвонил своей сестре и попросил забрать его дочь.
Погибшей оказалась 28-летняя медсестра, сообщают местные СМИ.
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