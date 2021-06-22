В одну ночь девочка потеряла и маму, и папу...

На Тернопольщине в один день погибла супружеская пара

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Трагедия произошла рано утром 19 июня - к правоохранителям обратилась сестра погибшего.

"В доме своего брата она обнаружила мертвым его 28-летнюю жену. На теле женщины имелись признаки насильственной смерти. Обследовав территорию, полицейские обнаружили на приусадебном участке мертвым 39-летнего мужа погибшей", - рассказали в полиции.

По предварительным данным, он подорвав себя взрывным устройством.

Также стало известно, что перед произошедшем мужчина позвонил своей сестре и попросил забрать его дочь.

Погибшей оказалась 28-летняя медсестра, сообщают местные СМИ.

В одну ночь Алла 3-летняя потеряла и маму, и папу. 20 июня девочке исполнилось три года.

Ранее мы сообщали, что на Одесчине мужчина застрелил жену из ружья и выстрелил в себя.

Пара принимала в доме гостей, а после посиделок, 40-летний мужчина выстрелил в свою жену, после он решил застрелиться и выстрелил себе в подбородок.

Свидетелем страшного происшествия был 19-летний сын пары.

40-летняя женщина умерла на месте, а мужчину прооперировали. Сейчас он находится в больнице.

Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.

Как сообщала Politeka, умерла знаменитая российская актриса: «фильмы и сериалы с ней смотрели все».

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