В Николаевской области в результате ДТП погибли люди

На 89 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Николаевской области 21 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. В ней погибли люди и многие пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Смертельное ДТП произошло с участием четырех автомобилей. Столкнулись Chery Tiggo, Chevrolet Aveo, Skoda Oktavia и грузовик DAF. В результате аварии водитель и пассажир Chery Tiggo погибли.

По предварительной информации, еще пять человек пострадали, в том числе двое детей 2005 и 2013 года рождения. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

На месте происшествия работали следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, криминалисты, медики и спасатели. Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства автоаварии устанавливаются следствием.

Также ранее сообщалось, что легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в столице. Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.

Автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.