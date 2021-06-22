В Николаевской области в результате ДТП погибли люди
На 89 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Николаевской области 21 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. В ней погибли люди и многие пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Смертельное ДТП произошло с участием четырех автомобилей. Столкнулись Chery Tiggo, Chevrolet Aveo, Skoda Oktavia и грузовик DAF. В результате аварии водитель и пассажир Chery Tiggo погибли.
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По предварительной информации, еще пять человек пострадали, в том числе двое детей 2005 и 2013 года рождения. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.
На месте происшествия работали следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, криминалисты, медики и спасатели. Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства автоаварии устанавливаются следствием.
Также ранее сообщалось, что легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в столице. Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.
Автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.