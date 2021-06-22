В Дании осквернили памятник Тарасу Шевченко
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке украинского посольства в Дании.
По предварительной информации, инцидент произошел в ночь на понедельник 21 июня 2021 года, накануне футбольного матча Дания-Россия.
На опубликованных кадрах видно, что Кобзаря раскрасили в российский триколор.
"Обращаемся в правоохранительные органы Дании начать немедленное расследование и наказать виновных. Недругам Украины напоминаем в очередной раз: «Крым – это Украина», а украинский дух не сломать", - говорится в сообщении.
В сети такой поступок вандалов осудили.
"Это вообще какая-то дикость! Просто нет слов", "Чтобы ему руки отсохли", - писали в комментариях под постом.
Напомним, вандалы устроили погром в ботсаду Киева: кадры бесчинства.
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Также Politeka сообщала, что в Харькове вандалы обнесли спортивную площадку, видео: позарились на блины.