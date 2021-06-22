На опубликованных кадрах видно, что Кобзаря раскрасили в российский триколор.

По предварительной информации, инцидент произошел в ночь на понедельник 21 июня 2021 года, накануне футбольного матча Дания-Россия.

"Обращаемся в правоохранительные органы Дании начать немедленное расследование и наказать виновных. Недругам Украины напоминаем в очередной раз: «Крым – это Украина», а украинский дух не сломать", - говорится в сообщении.