Курортный сезон начался относительно недавно, но отдыхающие уже столкнулись с проблемой наличия на пляжах морских блох. Кто это такие и чем они опасны

Так, в Азовском море активизировались бокоплавы - плотоядные ракообразные величиной 0,5-25 сантиметров, тело которых в большинстве сплюснуто по бокам, коричневого цвета. Они встречаются в морях и океанах по всему миру. Свое второе название, "морские блохи", получили из-за способности прыгать.

В прошлом году отдыхающие сталкивались с бокоплавами в Кирилловке, а в этом году первые сообщения о них появились в Бердянске (оба курорта в Запорожской области).

О блохах сообщил на своем YouTube-канале блогер Евгений Панюта. На днях он посетил пляж, который расположен недалеко от лечебного санатория "Бердянск", рядом с озером Красное. Туристам на этом пляже не дают покоя морские блохи, укусы которых способны вызвать зуд, покраснение и аллергическую реакцию.

По словам пляжников, сначала кажется, что к телу прилипли водоросли. Однако, это не так. Искупавшись в море, люди жалуются на укусы, подобные комариным. Через некоторое время они увеличиваются до красных пятен на коже.

Что делать, если укусили морские блохи и можно ли их как-то "отпугнуть", ранее рассказывал заместитель главного врача КУ "ЦПМСП № 2" в городе Мелитополь Запорожской области Иван Пашко.

По его словам, укусы бокоплавов часто вызывают аллергическую реакцию, особенно у детей с нежной кожей.

"Чтоб избежать осложнений после укуса, нужно принять антигистаминные препараты и сорбенты. Если от укуса у вас появились такие симптомы, как головокружение, падение давления, то в таком случае необходима госпитализация и медицинская помощь. Чтобы уменьшить вероятность укуса, нужно нанести крем от загара или любой противоожоговый с маслянистым содержимым. Это послужит своеобразным барьером. Также после того, как покупаетесь в море, необходимо сразу обтереть кожу полотенцем, чтоб убрать с кожи ракообразных, - добавил медик.

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