На Луганщине в канализационной яме обнаружили погибших людей

Известно, что мужчина обнаружил в канализации во дворе жилого дома тела своих родственников без признаков жизни. Они были жителями Старобельского общины и скорее всего погибли, когда работали во дворе своего дома.

Об этом сообщает местное издание "Старобельские новости".

Предварительно полиции удалось установить, что погибшими являются супруги - 49-летний мужчина и 42-летняя женщина. Следствие предполагает, что они погибли во время проведения хозяйственных работ во дворе. Их жизни оборвались в одно мгновение, после падения в канализационную яму.

Сейчас проводится проверка на месте трагедии, а тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.115 УК Украины "Убийство", с пометкой "несчастный случай".

Также ранее сообщалось, что в ливневом канале нашли останки человеческого тела. Полиция предполагает, что погибшим может быть местный мужчина, который пропал 8 месяцев назад. Уточняется, что в ливневом канале нашли фрагменты тела погибшего - только туловище и голову. Тело уже начало разлагаться.

Сейчас проводятся следственные действия. Должны также назначить соответствующие экспертизы, которые должны окончательно подтвердить личность умершего.

Напомним, что в Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины.

Как сообщала Politeka, в Подольском районе Киева в ливневом канале нашли останки человеческого тела.

Также Politeka писала, что в Белой Церкви Киевской области пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка, водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия.