На Луганщине в канализационной яме обнаружили погибших людей
Известно, что мужчина обнаружил в канализации во дворе жилого дома тела своих родственников без признаков жизни. Они были жителями Старобельского общины и скорее всего погибли, когда работали во дворе своего дома.
Об этом сообщает местное издание "Старобельские новости".
Предварительно полиции удалось установить, что погибшими являются супруги - 49-летний мужчина и 42-летняя женщина. Следствие предполагает, что они погибли во время проведения хозяйственных работ во дворе. Их жизни оборвались в одно мгновение, после падения в канализационную яму.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Юная Юля бесследно исчезла: ушла к подруге и пропала, приметы
Дети и взрослые погибли в воде на Троицу под Киевом: детали трагедии
13-мальчик улегся на рельсах, дожидаясь поезда: детали и кадры трагедии на Киевщине
Трагедия на воде, бездыханные тела детей увидел прохожий: "На берегу нашли..."
Сейчас проводится проверка на месте трагедии, а тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.115 УК Украины "Убийство", с пометкой "несчастный случай".
Также ранее сообщалось, что в ливневом канале нашли останки человеческого тела. Полиция предполагает, что погибшим может быть местный мужчина, который пропал 8 месяцев назад. Уточняется, что в ливневом канале нашли фрагменты тела погибшего - только туловище и голову. Тело уже начало разлагаться.
Сейчас проводятся следственные действия. Должны также назначить соответствующие экспертизы, которые должны окончательно подтвердить личность умершего.
Напомним, что в Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины.
Как сообщала Politeka, в Подольском районе Киева в ливневом канале нашли останки человеческого тела.
Также Politeka писала, что в Белой Церкви Киевской области пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка, водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия.