В Мелитополе нетрезвый мужчина набросился на меленького ребенка

Как передает Politeka.net, кадры и подробности сообщили на РИА "Мелитополь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Вопиющий инцидент произошел в одной из маршруток города. По предварительной информации, пьяный мужчина, потеряв свой телефон, устроил обыск ребенку.

"Обнаружил это в маршрутке и начал цепляться к маленькой девочке. Якобы это она украла. Применял физическую силу, нецензурную лексику. Устроил обыск и в интимных местах", - сообщили очевидцы произошедшего.

В итоге его "скрутили" Нацгвардейцы и передали полиции.

Ранее мы сообщали, в Одесской области силовики и неравнодушные люди вышли на поиски насильника 8-летней девочки, негодяя уже задержали.

31-летний мужчина пристал с разговором к 8-летней девочке, когда та каталась по улице возле дома на велосипеде. В ходе беседы, он незаметно завел ее в Заброшенное здание, где изнасиловал.

Ребенок сразу рассказала все родным и полиции, подробно описав злоумышленника, что позволило быстро установить его личность и место нахождения.

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