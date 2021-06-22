Украинский медик уже седьмой год спасает бойцов ВСУ на Донбассе
Как передает Politeka.net, историю военного врача рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Владимир Троханчук уже не один десяток лет начальник отделения гнойной хирургии Военно-медицинского клинического центра Северный регион.
Владимир Троханчук уже не один десяток лет начальник отделения гнойной хирургии Военно-медицинского клинического центра Северный регион.
На фронте он находится с первых дней войны.
"За его плечами более одиннадцати ротаций в самую гущу боевых действий, где он не только оперировал, но и сам вытаскивал раненых из-под обстрелов", - говорится в сообщении.
По словам медика, сложнее всего было именно в начале конфликта на Донбассе.
"Тогда едва ли не ежедневно выезжали за ранеными в места постоянных обстрелов. Приходилось не только выполнять хирургическую работу, но и самостоятельно эвакуировать. То есть дополнительно выполнял работу санинструктора, где основной акцент был на эвакуации с поля боя и уже в укрытии оказывали медпомощь", - поделился медик.
Ранее мы писали о боевом медике Наталье Клименко. Девушка закончила медицинский вуз, выбрав престижную и востребованную специальность стоматолога.
Но поняла, что лечить зубы в уютном кабинете, когда в стране идет война, когда ребята на передовой нуждаются в помощи – не для нее.
В 2018-м квалифицированный военный медик попала в медицинскую роту 59 отдельную мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.
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Как сообщала Politeka, молодой боец из бригады отдал жизнь за Украину: последнее фото героя
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