Украинский медик уже седьмой год спасает бойцов ВСУ на Донбассе





Владимир Троханчук уже не один десяток лет начальник отделения гнойной хирургии Военно-медицинского клинического центра Северный регион. Как передает Politeka.net , историю военного врача рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.Владимир Троханчук уже не один десяток лет начальник отделения гнойной хирургии Военно-медицинского клинического центра Северный регион.

На фронте он находится с первых дней войны.

"За его плечами более одиннадцати ротаций в самую гущу боевых действий, где он не только оперировал, но и сам вытаскивал раненых из-под обстрелов", - говорится в сообщении.

По словам медика, сложнее всего было именно в начале конфликта на Донбассе.