Очередное ЧП всколыхнуло жителей украинской столицы

В Киеве сегодня, 22 июня, на улице Электриков произошел прорыв трубы и образовался фонтан. Из-за этого проезд по улице пока не затруднен, но водой начало заливать все вокруг.

Об этом сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный.

"Еще один новый коммунальный гейзер образовался на улице Электриков. Кто желает помыть авто - поторопитесь", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам Обозреватель в пресс-службе "Киевтеплоэнерго", была повреждена магистральная теплосеть на территории предприятия СТ-2.

Уточняется, что аварийная бригада перекрыла подачу теплоносителя и локализовала место повреждения. Завершить ремонтные работы планируют в течение ближайших суток. Поврежден трубопровод диаметром 700 мм, который был введен в эксплуатацию в 1981 году - он устарел за 40 лет.

Также ранее сообщалось, что в центре Киева произошел прорыв магистрали теплоснабжения - из-под земли забил мощный гейзер воды. В результате аварии были повреждены десятки автомобилей.

Струя воды под высоким давлением поднялась на десятки метров вверх, во время аварии получили повреждения автомобили, стоявшие на стоянке рядом - в них выбило окна, а площадь перед библиотекой Вернадского залило грязью. Аварию на Голосеевском проспекте уже локализировали.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.