Известный украинский музыкант Сергей Бабкин показал забавное фото и рассказал концертах в июле
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант Сергей Бабкин, который был участником и тренером "Лиги смеха", а также принимает участие в съемках нового сезона "Мастер шеф", поделился с поклонниками необычным фото в Instagram, а в подписи к нему рассказал о приближении июля и его живых концертах.
На снимке Сергей позирует, сидя на газоне посреди города, он выглядит счастливым с хот-догом и картошкой-фри в руках. Перед камерой артист появился в темном наряде – кофте, шортах и сандалиях, при этом он выглядит абсолютно счастливым и беззаботным с веселой улыбкой на лице.
В подписи к фотографии Бабкин написал: "Скоро июль! А июль обещает быть концертно-крутым и насыщенным. Я бесконечно рад, что всё потихоньку оживает и мы можем увидеться с Вами на летних Open air. С возвращением концертов, возвращаются вкусняшки на заправках. А я этот момент просто обожаю! Вкуснейшие хот-доги, полный багажник инструментов, бесконечное повторение текстов песен в голове, магическая энергия сцены и ваши глаза, улыбки. Как я скучал! С нетерпением жду встречи!".
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