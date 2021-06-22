В Днепропетровской своровали туи с церковной клумбы



Как передает Politeka.net, кадры наглого преступления опубликовал "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



На опубликованных кадрах видно, что перед тем, как пойти на преступление, одна из них перекрестилась, а потом выдрала кусты.

Как оказалось, на этом все не закончилось.

Когда стемнело еще сильней, к церкви пришло уже целое семейство — мать, отец и сын, которым также пришлись по душе туи на клумбе.

Ранее мы сообщали, что в Киеве удалось заснять женщину, которая рвала цветы на городской клумбе.

Она просто обрывала высаженные тюльпаны и клала себе в сумку.

Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.

Как сообщала Politeka, ЧП в центре Киева: мужчина открыл огонь по людям среди бела дня, первые фото и детали

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