В сети выложили полное видео скандала с блогером Александром Волошином

Блогер решил устроить "акцию невиданной щедрости" в Киеве и якобы подарить новый смартфон за 20 тысяч гривень одному из своих подписчиков, но решил его забрать назад.

Позже в сети всплыло полное видео инцидента (чтобы его посмотреть доскрольте страницу до конца).

Он ходил по центру Киева и спрашивал у людей, подписаны ли они на его TikTok. Первой, кто сказал "да", оказалась маленькая девочка, гулявшая с мамой.

Волошин вручил ребенку смартфон, обнялся с ним, а когда камера выключилась, попросил отдать гаджет обратно, мол, это реквизит, объяснял все розыгрышем. Однако мама девочка попросила дочь не отдавать подарок и записала все на видео.

Потом предлагал за его возврат две тысячи, и в конце-концов стал вырывать iPhone у девочки из рук.

После скандала, аккаунты блогера были заблокированы, а сам он перестал выходить на связь. Его девушка, также известный блогер, Анна Тринчер, забила тревогу и говорит, что не знает, куда он поделся.

Стоит отметить, что Александр Волошин - известный TikTok-блогер с 1,2 млн подписчиков здесь и еще 1,4 млн в Instagram. Его видео очень популярны среди девочек-подростков, он буквально кумир украинской молодежи. Встречается он с не менее известной блогершей-красавицей Анной Тринчер.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.