Стало известно, кто погиб на Киевщине во время взрыва в многоэтажке

В одном из многоквартирных домов Белогородки под Киевом произошел мощный взрыв с последующим возгоранием. Пострадали девять человек, среди которых – ребенок 2008 года рождения. Также стало известно имя погибшего мужчины под завалами.

Об этом сообщили журналисты Обозреватель с ссылкой на собственных источников.

Как им стало известно, в результате взрыва погиб Сергей Леонидович Борисевич, недавно ему исполнилось 47-лет. Он принимал участие в Антитеррористической операции на востоке Украины.

Руководитель Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Киевщины Василий Слободяник во время брифинга рассказал, что следствие устанавливает, что привело к взрыву.

По его словам, сейчас есть несколько версий ЧП: как и газ, так и взрывоопасные предметы, которые могли быть в одной из квартир третьего этажа.

Он добавил, что вопросом компенсации пострадавшим в результате пожара уже занялась специальная комиссия.

"Если комиссия поработает и финансов, которые есть на местном уровне, будет недостаточно, то комиссия ГСЧС районного уровня будет обращаться к областному уровню для того, чтобы было выделено дополнительное финансирование, – резюмировал он.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове, во время тушения пожара спасатели нашли тело 88-летнего владельца дома.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся и погубил людей внутри.