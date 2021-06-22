Скорая не смогла ничего сделать, ведь парни от полученных травм скончались на месте

На Прикарпатье 22 июня произошло ДТП, в результате которого погиб водитель и пассажир мотоцикла. На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Правоохранители установили, что инцидент произошел примерно в 8:30 утра.

31-летний житель района, управляя автомобилем ЗИЛ, двигаясь в направлении села Быстрица и, осуществляя поворот налево на другорядку улицу, не пропустил мотоцикл, который двигался по встречном направлении по главной дороге. В результате чего произошло столкновение.

От полученных травм 18-летний водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте. Правоохранители отмечают, что транспортное средство было зарегистрировано, а водитель имел право им управлять.

По факту ДТП полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Также ранее сообщалось, что легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в столице. Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.

Автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

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