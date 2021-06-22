На Днепропетровщине умер ребенок

Причиной смерти 9-летнейго мальчика стало отравления грибами, сообщает "Наше місто".

За жизнь малыша медики сражались 4 дня, но все закончилось трагедией.

По предварительной информации, грибы собирал отец мальчика и, вероятнее всего, среди них была бледная поганка.



"Его состояние было крайне тяжелым, и, несмотря на все усилия, приложенные врачами для спасения жизни ребенка, вчера он умер", - сообщили в больнице.

Ранее мы сообщали, что оборвалась жизнь маленькой украинки, которая отравилась грибами на Одесчине.

Девочка умерла, не приходя в сознание в свой день рождения, ей должно было исполниться 10 лет.

Врачи боролись за ее жизнь, но к сожалению все усилия оказались тщетными. В реанимации также находилась мать умершей, но ей уже стало лучше и женщину перевели в отделение гастроэнтерологии.

Напомним, в Киеве завелся "охотник" на растения, фото:" ворует кусты и продает в цветочные магазины".

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