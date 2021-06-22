Он внес большой вклад в развитие украинской музыки

Умер известный кобзарь, заслуженный артист Украины Тарас Силенко. Он ушел из жизни в 48 лет.

Об этом сообщил председатель Художественного Объединения "Последняя баррикада" Александр Доний на странице в Facebook.

По его словам, Силенко принимал участие в нескольких акциях "Последней Баррикады", а также он кобзаревал, т.е не просто выступал с кобзой, а пытался соответствовать званию "кобзарь" по жизни: видом, поведением, передвижением, мировосприятием.

"Тарас Силенко был "нетипичным художником". Он не ждал приглашения на художественные или общественные акции, он сам звонил и говорил: "А я хотел бы у Вас сыграть". Он не просто выступал с кобзой, а пытался соответствовать званию "кобзарь" по жизни: видом, поведением, передвижением, мировосприятием. И, конечно, пел... Пел вдохновенно, и долго", – говорится в публикации.

Тарас Силенко давал концерты почти во всех областях Украины, а также в России, Польше, Чехии, Словакии, Австрии, Германии, Франции, Румынии, Литве, Латвии.

Он хорошо освоил технику игры не только на академической (хроматической), но и на старосветской (диатонический) бандурах. Выступал на сценах и улицах.

Украинцы в комментариях к публикации выражали свое сочувствие в связи с гибелью кобзаря: "Что же случилось? Он был еще очень молодым. Его музыка была неповторимой. Светлая душа, невероятно сожаление", "Это просто большое сожаление и печаль... такой светлый, готовый к украинскому делу, которое он всегда делал".

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