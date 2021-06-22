Ну как так можно?

В Маруополе мать оставила малолетнего ребенка одного на два дня

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили на сайте Мариупольского районного управления полиции.

К правоохранителям обратились соседи, которые услышали плач ребенка и сообщили, что девочка находится одна дома на протяжении двух дней.

Малышку забрали из квартиры и поместили в учреждение здравоохранения, где врачи проведут ее обследование и окажут медицинскую помощь.

Как оказалось, ее 26-летняя мать ушла по своим делам.

Теперь соцслужбы будут принимать решение, возвращать ли ребенка к матери.

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К правоохранителям обратились неравнодушные граждане, которые и сообщили о вопиющем поведении матери.

2-летняя малышка во время обеда получила ожоги грудной клетки, вылив на себя чай, а ее мама не обратилась к медикам.

Напомним, в Павлограде авто сбило беременную и малыша, ребенок в коме.

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