В Маруополе мать оставила малолетнего ребенка одного на два дня
Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили на сайте Мариупольского районного управления полиции.
К правоохранителям обратились соседи, которые услышали плач ребенка и сообщили, что девочка находится одна дома на протяжении двух дней.
Малышку забрали из квартиры и поместили в учреждение здравоохранения, где врачи проведут ее обследование и окажут медицинскую помощь.
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Как оказалось, ее 26-летняя мать ушла по своим делам.
Теперь соцслужбы будут принимать решение, возвращать ли ребенка к матери.
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К правоохранителям обратились неравнодушные граждане, которые и сообщили о вопиющем поведении матери.
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