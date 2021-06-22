В Румынии полиция несправедливо отнеслась к болельщикам из Украины
В Румынии произошел неприятный инцидент перед игрой Украины с Австрией. Болельщиков не хотели пропускать на стадион из-за флага с картой Крыма.
Об инциденте сообщил журналист Дмитрий Сергеевич в своем Facebook.
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Украинцы имели с собой флаги с надписью "Kyiv" и "Crimea is Ukraine" и хотели попасть на игру. Впрочем, полицейские не пропустили их из-за флага, на котором Крым изображен как украинская территория. Болельщики рассказали подробности другу, который поделился этой историей в соцсетях.
"Румынская полиция не считает Крым украинским. В государстве, где признают украинский суверенитет и территориальную целостность - местная полиция вместе с УЕФА имеет совсем другое мнение. И это при том, что УЕФА официально не имело претензий к форме Украины, где изображена карта Украины с нашим Крымом. Трудно не материться здесь", - возмущается автор поста.
Правоохранители заявили, что с таким флагом нельзя пройти на стадион, поскольку это якобы политика, и настаивали, чтобы его сдали в камеру хранения. Когда болельщики отметили, что это не политика, а просто факт, украинцев заставили сдать флаги в камеру хранения, и только после этого пропустили на футбол.
"Сказали, что Крым – спорная территория между Россией и Украиной и отказались взглянуть на карту в Google maps", – отметили болельщики.
Также сообщается, что в ситуацию вмешался украинский представитель полиции диалога, и пытался убедить румынских коллег, что с флагом пропускать на игру можно, но "в результате пообщавшись с ними принял их позицию", призвав не спорить, иначе их не пропустят на стадион.
В сети призвали министерство иностранных дел Украины отреагировать на вчерашнюю скандальную ситуацию, а также обратиться к румынской стороне для объяснений и извинений.
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