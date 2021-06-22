В Ровно умер водитель маршрутного автобуса, которого избили на остановке

Инцидент произошел еще 7 июня. На конечной остановке между 26-летний местным жителем и водителей завязалась перепалка.

В итоге парень ударил маршрутчика в лицо за то, что тот накануне не подобрал его мать, сообщает "Суспільне".



С черепно-мозговой травмой и переломом черепа водитель попал в реанимацию.

Не приходя в сознание он скончался.



Произошедшее расследуют как убийство по неосторожности. Теперь 26-летнему парню грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что под Киевом между водителями возник конфликт, которой перерос в перестрелку.

Все произошло на трассе Киев-Чернигов.

Водитель Mercedes перекрыл движение автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки. Его почему-то совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди и начал стрелять

Напомним, маршрутчик дважды избил назойливого пассажира в Киеве: кадры разборок.

Ранее Politeka сообщала, что "45 минут замерзали на морозе": водители маршруток не впускают детей в салон, домой приходится идти пешком.

Также Politeka писала, что маршрутчик набросился на школьника и выбросил его на улицу: "Убери свои деньги и освободи машину".