Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая неделю назад стала мамой, откровенно рассказала о родах

27-летняя девушка, которая часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram, решилась рассказать о сокровенном, пишет Politeka.net.

Катя призналась, что самым страшным для нее моментом в родах были потуги, которые длились 25 минут, но «казалось, что вечность».

«Мне настолько было больно, что я не чувствовала уже схваток. Только чувствовала, как выходит головка… Я была уже где-то в другом пространстве. Когда врачи ко мне обращались, я не с первого раза их слышала. Хотя в этот момент самое главное, слушать акушерку и дышать правильно. От этого зависит насколько быстро ты родишь. Я пыталась сконцентрироваться, но у меня не очень получалось», - откровенно рассказала девушка.

Но в какой-то момент она все же смогла взять себя в руки начала правильно дышать.

«В 2:15 начались потуги, Ирина Владиславовна говорит к 3:00 родим. Я начала кричать, что до 3-х я умру. Я старалась изо всех сил и к 2:40 мне положили Мишутку на грудь», - рассказала Катя.

В этот момент перевернулось все.

«Я плакала. Разговаривала с Мишуткой. Все вокруг стало неважным. Нас оставили на 2 часа вдвоём. Мишутка поднял голову и очень внимательно меня рассматривал. Он и сейчас любит все внимательно рассматривать. Сказать, что это счастье - не сказать ничего. Невозможно сравнить ни с чем. Первое прикосновение и запах Мишутки я не забуду никогда. Мой мир. Моя Вселенная. Мой Мишенька», - подытожила откровенный рассказ супруга артиста.

Напомним, прогулка жены Павлика с новорожденным сыном закончилась неприятностью: «Болит страшно…»

Как сообщала Politeka, жена Павлика сразу после родов пожаловалась на тяжесть материнства: "Прихожу в шок от..."

Также Politeka писала, 55-летнего Павлика впервые показали с новорожденным сыном на руках: "На кого похож малыш?"