Известная украинская телеведущая, жена Дмитрия Комарова из «Мир наизнанку» Александра Кучеренко стала жертвой мошенников

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка рассказала, что одно время ее донимали телефонные аферисты.

«У меня был период, когда мне постоянно названивал какой-то человек с личными просьбами, потом еще и с угрозами. Этот ад закончился, только когда удалось установить его личность по номерам телефона», - призналась Александра.

Решить проблему звезде помогли в детективном агентстве. По словам Кучеренко, тогда она поняла, что детективы бывают востребованы и в реальной жизни, а не только в кино.

Свой рассказ Кучеренко сопроводила эффектным фото, на котором позировала в шляпе с большими полями и светлом платье. Ее длинные волосы аккуратно спадали на плечи. Как известно, в прошлом Кучеренко модель и обладательница титула «Мисс Украина».

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко показала нежный весенний образ. Девушка засветила стильный образ на фоне цветущих деревьев. Для выхода на улицу ведущая выбрала модный костюм светло-голубого цвета и кофту телесного оттенка. Образ Кучеренко дополнили минималистичные украшения.

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