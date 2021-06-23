Украинцы выразили соболезнования родным и близким политика.

"Очень жаль. Умный был мужик", "Царство небесное. Светлый и добрый человек", "Знала Богдана Ивановича с детства, поскольку моя мама была у него классным руководителем. До последних своих дней приветствовал ее со всеми праздниками. Царство Небесное", "Богдан Иванович был достойным человеком!", "Светлая память", - писали в комментариях под постом.

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.

Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.

Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.