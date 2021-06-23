Ушел из жизни украинский физик, дипломат и политик
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщила Лариса Мудрак на своей страничке в Facebook.
"Богдан Соколовский ушел в мир иной. Сегодня. Политик. Дипломат. Физик", - говорится в сообщении.
На дипломатической работе в МИД Украины Соколовский находился с 1993 года.
В период 2005-2010 годах он был Чрезвычайным Послом по международным вопросам энергетической безопасности.
У него осталось двое детей.
Украинцы выразили соболезнования родным и близким политика.
"Очень жаль. Умный был мужик", "Царство небесное. Светлый и добрый человек", "Знала Богдана Ивановича с детства, поскольку моя мама была у него классным руководителем. До последних своих дней приветствовал ее со всеми праздниками. Царство Небесное", "Богдан Иванович был достойным человеком!", "Светлая память", - писали в комментариях под постом.
Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.
Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.
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Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.