В Киеве прохожий подошел к "бабушке"-попрошайке и был удивлен

В Киеве на видео попал мужчина, который притворялся старушкой, чтобы выпрашивать деньги на улице. Согнувшись в три погибели и укутавшись по самый нос в одежды-платки, он смиренно преклонял голову.

Об этом сообщает "Киев без цензуры".

Парень, который проходил мимо попрошайки, что-то заподозрил. Он присел на землю и заглянул под косынку "старушке", которая сидела, опустив голову. К удивлению молодых людей, у попрошайки обнаружили усы.

"А бабка то с усами и не такая уж и старая. Парень проходя мимо попрошайки учуял неладное. Он подошёл, чтобы просмотреть в глаза, а та оказалась мужиком", - говорится в сообщении.

Также ранее сообщалось, что на улице в Черновцах заметили "попрошайку" с iPhone, которая просила на улице деньги у людей. Кроме того, она притворяется старушкой, хотя на самом деле ей около 30 лет.

"Я тогда проходя этот же переход обратила внимание на эту бабушку. Уже вместе с мамой смеялись, что она зря плакала. А сегодня эта LV так ловко выровняла спину и достала из кармана телефон iPhone, что я просто не смогла пройти спокойно", - рассказала местная жительница Юлия Загороднюк.

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